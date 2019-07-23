Detaylar
iRobot® ailesi ile tanışın
İRobot® ailesiyle tanışın, evinizin her köşesini tertemiz yapıyoruz
Özel fırsat setleri
Evinizi tertemiz yapıyoruz
Setleri göster
Roomba'nı Bul
Senin için ideal robot süpürgeyi bul
Bul
Teknik destek
Tüm sorularınızın cevabı
Görüntüle
Roomba® evcil hayvanlarınız için ideal seçim.
İRobot® ailesiyle tanışın, evinizin her köşesini tertemiz yapıyoruz.
Keşfet
15. Aralık 2021
Haberler
Tüm Roomba ve Braava Modellerinde 31 Aralık’a kadar %10 indirim kodu
18. Kasım 2021
Haberler
Roomba 976, i3, i3+, i7 ve i7+ ürünlerinde 30 Kasım’a kadar geçerli %10 indirim kodu
22. Ocak 2021
Haberler
TEMİZLİK ALIŞKANLIĞINIZI TAMAMEN DEĞİŞTİRİN
iRobot Roomba® i7+ Otomatik Kir Boşaltma Sistemi Clean Base™ ve Imprint™ Akıllı Haritalama
Paylaş ve takip et

Bize robotlarınızı gösterin ve bir hashtag aracılığıyla instagramda paylaşın #irobotlove

iRobot Roomba robot süpürgesi olan evler çifte bayram yaşıyor. Temizlik yapmakla vakit geçirmeden kendinize ailenize zaman ayırdığınız nice bayramlar dileriz. 🍬🍬🍬🍬🍬🍬 #iRobot #Roombai7Plus #Bayram #İyiBayramlar #KurbanBayramı 26
Roomba i3+ yüksek emiş gücü ve akıllı sensörleriyle mobilyalara takılmadan evinizde kusursuz temizlik sağlar. 💚🤖 #Roombai3Plus #iRobot #RobotSüpürge 33
“İyi ki Roomba i7’im var...” 😇😇😇 dediğinizi duyar gibiyim. #Roombai7 #Roombai7Plus #iRobot #RobotSüpürge 47
Roomba i7+’ın akıllı haritalama teknolojisi ile bir alanı istediğiniz şekilde bölebilir, ayrı alanları adlandırabilir ve bu alanlar için temizleme sürelerini programlayabilirsiniz. #iRobot #Roomba #Roombai7Plus #RobotSüpürge #AkıllıRobotSüpürge #VaktinizSizeKalsın 1642
Roomba s9+’ın akıllı haritalama teknolojisi ile bir alanı istediğiniz şekilde bölebilir, ayrı alanları adlandırabilir ve bu alanlar için temizleme sürelerini programlayabilirsiniz.🤖💚 #iRobot #Roomba #Roombas9+ #Robotsüpürge #Akıllırobotsüpürge #VaktinizSizeKalsın 1134
Ailenizin bir parçası olan Roomba i7'nin akıllı navigasyon sistemi ile güçlü temizliğine güvenin! 🤖✅ #iRobot #Roombai7 #Roombai7Plus 30
Yapılan her saat temizliğin, insan psikolojisindeki mutluluğu %1 oranında artırdığını biliyor muydunuz? Roomba i3 ile uygulayacağınız rutin temizlik sizin ve ailenizin daha iyi hissetmesini sağlar. 🤗💚 #iRobot #Roombai3 #RobotSüpürge 9189
Siz işinize odaklanın. Roomba 693 evinizi tertemiz yapsın. #VaktinizSizeKalsın 👨🏻‍💻👩🏻‍💻🤖💚 #Roomba693 #iRobot #RobotSüpürge 15
Roomba i3, iRobot patentli AeroForce 3 aşamalı temizleme sistemi ile evinizin her zeminini derinlemesine temizler.🤖😎💚 #Roombai3 #Roombai3Plus #iRobot #RobotSüpürge 48
Senin Roomba robot süpürgen hangisi? 💚🤖 #Roomba #iRobot #RobotSüpürge 977
Siz değerli vaktinizi çocuğunuzla geçirin, Roomba akıllı robot süpürge evinizi dip köşe temizlesin. Roomba ile vaktiniz size kalsın. 🤗💚 #iRobot #RobotSüpürge #Roomba606 #Roomba605 #Roomba693 #Roomba975 #Roomba976 #RoombaS9 #RoombaS9Plus #RoombaCombo #Roombai3 #Roombai3Plus #Roombai7 #Roombai7Plus 35
Roomba 975, zemindeki engelleri ve bireysel mobilya parçalarını tanımasını sağlayan özel bir kamera ile donatılmıştır. 💚🔭 #Roomba975 #iRobot #RobotSüpürge 43
iRobot’unuz ile olan anınızı #iRobotLove etiketi ile paylaşın sayfamızda yayınlayalım. 📲📸 #iRobot #Roomba #RobotSüpürge 2370
Verimli bir robot süpürgeye sahip olmak için Roomba 976’yı daha yakından keşfedin. #iRobot #Roomba976 #RobotSüpürge 3618
Roomba 606, geniş kapasiteli haznesi ile en küçük toz parçalarını bile yakalar. #Roomba606 #iRobot #RobotSüpürge 33
iRobot Roomba i7+ Robot süpürgenin öne çıkan özellikleri; ✅ Kendi toz haznesini kendi temizleme ✅ Oda seçimi yaparak temizlik ✅ Wi - Fi ile uzaktan kontrol ✅ 10 kata kadar harita planı kaydetme #Roombai7Plus #iRobot #RobotSüpürge 2546
Çift fırçalı tek robot süpürge ile kedi tüylerini günlük temizleyin. Siz her gün rahat edin, eviniz de her gün temiz kalsın! 🤖😻 #Roomba #iRobot #RobotSüpürge 163
Evinizdeki evcil hayvan tüylerini ve tüm toz kalıntılarını Roomba i7+’ın üstün temizleme performansına bırakın. Unutmayın, her robot süpürge Roomba değildir. 💚🤖 #iRobot #Roombai7Plus #Roombai7 #RobotSüpürge 30
Sen hangisisin? 🤖👀 #iRobot #Roomba #RobotSüpürge #AkıllıRobotSüpürge 62
Roomba i7 ve i7+ modellerindeki dışarıda bırakma fonksiyonu sayesinde belirlediğiniz objeler temizlik sırasında güvende kalsın! 🤖💚💪🏻 #Roombai7 #Roombai7Plus #iRobot #RobotSüpürge 36
iAdapt navigasyon sayesinde Roomba 693 duvarların tamamı boyunca, mobilyaların çevresinde ve altlarında dolaşır mükemmel şekilde temizler. 🤖💚 #Roomba693 #iRobot #RobotSüpürge 34
Ürünlerimiz hakkında tüm merak ettiklerinizi kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. 🤖🏃🏻‍♂️ Facebook: iRobot TR Instagram: @irobotturkiye Youtube: irobotturkiye 10
“Bi robot süpürge gördüm sanki.” 🤖😻 #Roomba976 #iRobot #RobotSüpürge 78
iRobot evinizin temizliğine, siz oyun konsollarındaki performansınıza odaklanın #VaktinizSizeKalsın 🤖💚 #Roomba693 #iRobot #RobotSüpürge 28
🔗 Roomba 606’nın başlıca özellikleri… 👀💚 #Roomba606 #iRobot #RobotSüpürge 87
Roomba, temizlediği odanın büyüklüğüne ve boyutuna göre buna kendi başına karar verir. Siz sadece Wi-fi ile uzaktan kontrol edin, Roomba her detaya dikkat edecektir. 🤗💚 #Roombai7 #iRobot #RobotSüpürge 54
iRobot’un kaliteli ve profesyonel temizliği sayesinde, “Gönlü Rahat” modunu açabilirsiniz.. 😁🤖💚 #iRobotRoomba #iRobot #RobotSüpürge 27
Yeni yıl heyecanı başladı! 🤖💚 Online satış mağazamızdan yeni yıla özel tüm Roomba ve Braava modellerde %10 indirim fırsatı! 31 Aralık tarihine kadar geçerli indirim kodunuz: YENIYIL10 Link profilde. 🤗👆🏻 #iRobot #Roomba #RobotSüpürge #AkıllıRobotSüpürge #Braava 1079
Imprint teknolojisine sahip Roomba i7+, evinizin haritasını çıkartır ve oda seçimi yaparak temizlik imkanı sağlar. 🤖⏱💚 #iRobot #Roombai7Plus #RobotSüpürge 52
Roomba 693 robot süpürge, kaliteli temizlik için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. 💚 #iRobot #Roomba693 #RobotSüpürge 1842
Roomba’nızın temizlediği bir evde eğlencenin tadını çıkarın… 💚 #VaktinizSizeKalsın #iRobot #Roomba #RobotSüpürge #AkıllıRobotSüpürge 22
Evcil hayvan tüyü mü? Roomba için hiç sorun değil. Patentli fırçalarımız ve güçlü temizleme sistemimiz sayesinde, evinizdeki kusursuz temizliğin keyfini sürün. 🐶🤖 #iRobot #Roombai7 #RobotSüpürge 21
Bu Roomba 975… Evinizin kaliteli kamera navigasyonu ile 185m2’ye kadar temizleme özelliğine sahip iyi donanımlı bir modeldir. 💚 #iRobot #Roomba975 #RobotSüpürge 23
Aklınızda bulunsun… 💚 #Roombai7 #Roombai7Plus #iRobot #RobotSüpürge 50
Güne iRobot Roomba temizliğiyle başlayanlar burada mı? 🤖 #iRobot #Roomba #Roombai7 #Roombai7Plus #VaktinizSizeKalsın 31
Gözünüz arkada kalmasın, Roomba i7+ akıllı robot süpürge evinizi tertemiz yapsın. Roomba ile vaktiniz size kalsın. 💚 #Roombai7 #Roombai7Plus #iRobot #RobotSüpürge #VaktinizSizeKalsın 30
Roomba i3+ akıllı robot süpürge, otomatik olarak kendi toz haznesini boşaltır. 30 toz haznesi kapasitesi ile, 2 ay boyunca süpürme işleminin hiçbir aşamasını düşünmek zorunda kalmazsınız. Vaktiniz size kalır. 🤖😎💚 #iRobot #Roombai3 #Roombai3Plus #RobotSüpürge #VaktinizSizeKalsın 3728
Tüm evinizi tek seferde temizlemek istemiyor musunuz? iAdapt 3.0 Navigasyon sistemine sahip Roomba i7+ akıllı robot süpürgenizi oda oda yönlendirebilir, planlanmış temizlik rutinleri oluşturabilirsiniz. #irobot #roomba #roombai7plus #akıllırobotsüpürge #vaktinizsizekalsın 20
Siz dostunuzla yürüyüş yaparken, Roomba i3 evinizi pırıl pırıl yapsın. Şimdi #iRobotHome uygulamasını akıllı telefonunuza indirin, evde olmanıza gerek kalmadan temizliği başlatın. 📲🤖 #iRobot #Roombai3 #RobotSüpürge #VaktinizSizeKalsın 3663
Temizlik sırasında şarjın azaldığı durumda istasyonuna dönen Roomba 976, temizlik süresince yetecek kadar kendini şarj eder ve kaldığı yerden temizliğe devam eder.💚🤖 #iRobot #Roomba #RobotSüpürge #iRobotRoomba976 826
Roomba 606 akıllı robot süpürge modelimiz, hassas tampon özelliğiyle mobilyalarınıza zarar vermez. Yatak, masa ve koltuk gibi belirgin engelleri tespit eder, derinlemesine etkili temizlik sağlar. 🤗💚 #iRobot #RobotSüpürge #Roomba606 #AkıllıSeçim 62
Bugün evimizdeki sevimli dostlarımızın günü. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun. #4EkimDünyaHayvanlarıKorumaGünüKutluOlsun #4EkimDünyaHayvanlarıKorumaGünü #DünyaHayvanlarıKorumaGünü 36
Roomba 693, özellikle kirli olan yerleri tespit etmek için akustik sensörler kullanan Dirt Detect sistemi ile donatılmıştır. 💚🤖 #iRobot #Roomba693 #RobotSüpürge 46
iRobot'un yepyeni robot süpürgesi i3! Düz hat navigasyonu ile sistematik temizlik ve güçlendirilmiş çekim gücü ile yepyeni bir Roomba deneyimi ile tanışın. #VaktinizSizeKalsın! 👨🏻‍💻💚🤖 #iRobot #Roombai3 #RobotSüpürge 18
Roomba ile temizliği eğlenceye dönüştürün. #iRobot #Roomba #AkıllıRobotSüpürge #RobotSüpürge #VaktinizSizeKalsın 20
Roomba i3+ akıllı robot süpürge şarjı azaldığında ünitesine döner, kendini şarj ettikten sonra temizliğe kaldığı yerden devam eder. #iRobot #Roombai3 #Roombai3Plus #RobotSüpürge 4269
#iRobotLove etiketiyle Roomba deneyiminizi bizimle paylaşın. Sayfamızda yayınlayalım. 🤖💚 #iRobot #Roomba #RobotSüpürge 14
Hayatınızı kolaylaştıran ürünlerimizle tam da bunu demek istediniz. 😎💚🤖 #iRobot #Roomba #RobotSüpürge #AkıllıRobotSüpürge #VaktinizSizeKalsın 26
Roomba robot süpürgeniz veya Braava paspasınızla yaşadığınız herhangi bir konuda çözüm isterseniz, 0216 313 14 14 numaralı yetkili teknik servisimizden, 0216 504 15 44 numaralı merkez ofisimizden ya da info.tr@certus-mercatus.com adresimizden destek alabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. 🤗💚 #iRobot #Roomba #RobotSüpürge #iRobotYetkiliServis 13
iRobot ailesinin yeni üyesi Roomba i3+ ile tanışma zamanı! 🤗 Düz hat navigasyon ve CleanBase temizleme istasyonuna sahip i3+ sayesinde kendinize ayırdığınız zamanın tadını çıkarın. 💚🔭 #Roombai3Plus #iRobot #RobotSüpürge 71
iAdapt 2.0 Düz Hat Navigasyonu sayesinde Roomba 976, engeller etrafındaki ideal rotayı seçer, temizlikte üstün performans sağlar.💚💯🤖 #iRobot #Roomba #Roomba976 #AkıllıRobotSüpürge #RobotSüpürge #VaktinizSizeKalsın 1293
Evinizin temizlik kahramanı iRobot, tüm babaların Babalar Gününü kutlar. 🤖😎 #EnBabaRobotSüpürge 30
iRobot Türkiye olarak artık Twitter'da da varız. Bizi takip etmeyi unutmayın.💚 Sayfa linki profilde. 👆🏻😉 #iRobot #iRobotTurkiye #RobotSüpürge 34
Biriken toz ile evcil hayvan tüylerini, aynı anda hem süpüren hem de paspas yapan Roomba Combo’nun uzman temizliğine hayran kalacaksınız. 🐶🤖 #iRobot #RoombaCombo #RobotSüpürge 36
Bu Roomba 693, sadece iRobot'da bulunan çift fırçası ve köşe fırçası ile evinizi tertemiz yapan, hesaplı bir model. 💚 #iRobot #Roomba693 #RobotSüpürge 1477
iRobot web sitesi yenilendi. Yenilenen web sitemizde roomba robot süpürgelerin özelliklerine göz atabilir, iRobot hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.👨🏻‍💻🤖 Link profilde. 👆🏻💚 1544
Evinizi mükemmel bir şekilde temizleyen Roomba i3+’ın temizleme alanı sınırsızdır! 💪🏻💪🏻💪🏻 💚🤖 #iRobot #Roombai3Plus #RobotSüpürge 2080
Hem süpürme hem silme yapan Roomba Combo’yu daha yakından keşfet! Link profilde. 👆🏻💚 #iRobot #RoombaCombo #iRobot #RobotSüpürge #2si1Arada 21
Sizin yerinize evde temizlik yapan Roomba 693 varsa, gün batımı izleme keyfi paha biçilemez. 🌅🤗 Gözünüz arkada kalmasın #VaktinizSizeKalsın 🧡💚 #Roomba693 #iRobot #RobotSüpürge 2610