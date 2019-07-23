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Roomba® 693
Roomba 693 kaliteli temizlik için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.
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Braava jet® m6
Braava jet® m6 piyasadaki en gelişmiş robot paspastır. Robot süpürge ile beraber çalışır ve otomatik olarak şarj olmak için şarj istasyonuna kendi döner.
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Roomba® s9+
Mükemmel bir temizlik arkadaşı olmasının yanı sıra, Roomba s9 +, şık tasarımı ile de evinize zerafet katar.
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Roomba® evcil hayvanlarınız için ideal seçim.
İRobot® ailesiyle tanışın, evinizin her köşesini tertemiz yapıyoruz.Keşfet
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